Севастополь - в десятке популярных направлений для одиночного отдыха в ноябре
фото: stocksnap.io

Севастополь — в десятке популярных направлений для одиночного отдыха в ноябре

17.11.2025

17 ноября отмечают Международный день студентов, а еще — День пешеходного туризма.  Студенты достаточно часто путешествуют, в том числе — в одиночку. По данным ТВИЛ, популярность одиночных ноябрьских бронирований за год увеличилась на 13%.  Куда же отправляются одиночные туристы в ноябре?
  1. Москва, Московская область ― 3123 р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2512 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2112 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3076 р. /3 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 2988 р. / 3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 2910 р. / 3 ночи
  7. Пятигорск, Ставропольский край ― 2498 р. / 5 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 2726 р. / 4 ночи
  9. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3023 р. / 2 ночи
  10. Севастополь, Крым ― 3298 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 2 114

