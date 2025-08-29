Севастополь в единой цифровой и образовательной системе России — что это значит

В ходе прямого эфира в социальных сетях Правительства Севастополя директор департамента образования и науки Максим Кривонос рассказал о переходе на единые государственные учебники, интеграции всех образовательных сервисов в национальный мессенджер MAX и выстраивании единого подхода ко всему учебному процессу — от содержания до цифрового взаимодействия.

Одним из самых значимых шагов станет полная интеграция городской образовательной платформы в национальный мессенджер MAX . С нового учебного года все функции — электронный дневник, обмен сообщениями с учителями, оповещения от школы, подача вопросов и даже доступ к «Пушкинской карте» — будут работать в едином приложении. Это означает, что родители, педагоги и администрация получат единый, защищённый и верифицированный канал коммуникации.

Представьте: вы открываете один мессенджер и видите и оценки ребёнка, и сообщение от классного руководителя, и возможность уточнить вопрос по домашнему заданию, и даже активировать «Пушкинскую карту» для посещения театра или музея. И самое главное — вы точно знаете, с кем общаетесь. Никаких фейковых аккаунтов, никаких подозрительных групп. Только подтверждённые контакты: учитель — учитель, родитель — родитель, школа — школа. Это не просто удобно — это вопрос национальной безопасности в цифровой среде, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривонос.

По его словам, платформа уже активно используется: статистика показывает высокую вовлечённость — свыше 85% родителей и 95% педагогов регулярно заходят в систему.

Но цифровизация — лишь одна сторона медали. Не менее важным является содержательная основа образования — учебники. С 1 сентября 2025 года все школы Севастополя, от 5 до 11 класса, полностью перейдут на новые государственные учебники по истории, разработанные по единому заказу Министерства просвещения Российской Федерации.

Это не просто «новые книжки», это первый в истории России комплекс учебников, права на которые принадлежат государству. Это — основа суверенной образовательной системы. Мы больше не зависим от частных издательств, которые вносили хаос в содержание. Теперь у всех детей одинаковый материал, одинаковый уровень, одинаковые шансы, — подчеркнул Максим Кривонос.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поставил задачу совершить не поэтапный, а полный переход на новые государственные учебники по истории.

Мы её выполнили. С 1 сентября 2025 года Севастополь станет одним из первых регионов, где все классы с 5 по 11 будут учиться по единой государственной линейке. Это повод для гордости, — отметил Максим Кривонос.

Все учебники будут выдаваться школьникам в полном объеме.

Что касается слухов о «едином расписании» и «уроках математики в 8 утра», директор департамента образования и науки Севастополя развеял мифы.

Речь не о том, чтобы все школы начинали в одно и то же время. Речь — о синхронизации учебной нагрузки и содержания. Чтобы, если ребёнок перешёл из школы в школу, он не столкнулся с тем, что в новом классе уже прошли то, что у него ещё не начали. Это — преемственность, это — единый стандарт, — рассказал Максим Кривонос.

Севастополь, таким образом, становится флагманом в реализации национального проекта по созданию единого, цифрового и суверенного образовательного пространства.

Мы не просто меняем книги и мессенджеры. Мы формируем поколение — с едиными знаниями, с безопасными каналами связи и с уверенностью в завтрашнем дне, — подытожил Максим Кривонос.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя