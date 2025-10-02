Севастополь: в этом году турпоток в город значительно вырос

В прошлом году туристический поток в Севастополе составил порядка 265 тысяч, показатели на 1 сентября 2025 года — более 367 тысяч туристов. Экскурсантов за 8 месяцев — свыше 4 млн.

Согласно анализу портрета туриста Севастополя — это семейные пары с детьми и молодежь от 23 до 35 лет. Средняя продолжительность пребывания в городе туристов составляет 8 дней, — рассказала и. о. заместителя губернатора Мария Литовко.

Средний показатель загрузки гостиниц и отелей Севастополя в период июнь — август 2025 составила более 80%. Цены на размещение, услуги туроператовров и туристических компаний города устойчивы на уровне 2024 года и формируются заблаговременно.

Севастополь предлагает гостям разнообразные виды отдыха для разных категорий путешественников: детский и семейный туризм, водный и пляжный туризм, экологический, эно и гастро туризм, — подчеркнула Мария Литовко.

На сегодняшний день в регионе действует более 200 маршрутов и экскурсионных программ. Подобрать самостоятельно маршрут можно на туристическом Портале «Мой Севастополь». Также здесь представлен комплекс маршрутов и экскурсионных предложений в период межсезонья, как с участием опытных экскурсоводов (гидов), инструкторов-проводников, так и с возможностью самостоятельного посещения.

Одними из самых посещаемых туристских объектов Севастополя традиционно остаются: