Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: в этом году турпоток в город значительно вырос
Новости Республики
Севастополь: в этом году турпоток в город значительно вырос
источник фото: pikist.com

Севастополь: в этом году турпоток в город значительно вырос

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:26 02.10.2025

В прошлом году туристический поток в Севастополе составил порядка 265 тысяч, показатели на 1 сентября 2025 года — более 367 тысяч туристов. Экскурсантов за 8 месяцев — свыше 4 млн.

Согласно анализу портрета туриста Севастополя — это семейные пары с детьми и молодежь от 23 до 35 лет. Средняя продолжительность пребывания в городе туристов составляет 8 дней, — рассказала и. о. заместителя губернатора Мария Литовко.

Средний показатель загрузки гостиниц и отелей Севастополя в период июнь — август 2025 составила более 80%. Цены на размещение, услуги туроператовров и туристических компаний города устойчивы на уровне 2024 года и формируются заблаговременно.

Севастополь предлагает гостям разнообразные виды отдыха для разных категорий путешественников: детский и семейный туризм, водный и пляжный туризм, экологический, эно и гастро туризм, — подчеркнула Мария Литовко.

На сегодняшний день в регионе действует более 200 маршрутов и экскурсионных программ. Подобрать самостоятельно маршрут можно на туристическом Портале «Мой Севастополь». Также здесь представлен комплекс маршрутов и экскурсионных предложений в период межсезонья, как с участием опытных экскурсоводов (гидов), инструкторов-проводников, так и с возможностью самостоятельного посещения.

Севастополь предлагает гостям разнообразные виды отдыха для разных категорий путешественников: детский и семейный туризм, водный и пляжный туризм, экологический, эно и гастро туризм, — пояснила Мария Литовко.

Одними из самых посещаемых туристских объектов Севастополя традиционно остаются:

Узнайте больше:  Внимание! В Севастополе - приём представителей бизнеса
  • Музейно-храмовый коплекс «Новый Херсонес»;
  • Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
  • Севастопольский военно-исторический музей-заповедник;
  • Музейный историко-мемориальный комплекс Героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея»;
  • Музей Черноморского Флота;
  • Балаклавский подземный музейный комплекс.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x