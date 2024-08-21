Севастополь: в «ИТ Парк» проведут бесплатный интенсив с возможностью трудоустройства

«ИТ Парк РУС» совместно с SimpleOne в сентябре 2024 г. проведут интенсив для ИТ-специалистов «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code инструментов на платформе SimpleOne». SimpleOne, резидент ИТ Парка, является российским разработчиком решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Платформа и бизнес-приложения SimpleOne помогают крупному бизнесу автоматизировать процесс оказания услуг.

Курс в формате интенсива предполагает разработку с помощью No-code и Low-Code инструментов на языке JavaScript и с использованием собственного API платформы. В течение 3 недель интенсива участники познакомятся с интерфейсом платформы; работой с приложениями, пакетами и данными; разработкой бизнес-логики с помощью no-code инструментов, а также с использованием клиентских и серверных скриптов; скриптами уведомлений и системных событий, и многим другим. По окончанию интенсива выдается сертификат, подтверждающий полученные навыки. Интенсив пройдет в очно-заочном формате в Севастополе, в Петербурге и Москве – в онлайн.

Лучшие студенты, успешно сдавшие все задания в установленные сроки, смогут пройти собеседование на позицию разработчика бизнес-решений в компании SimpleOne или в один из стартапов на базе платформы SimpleOne.

Это уже второй курс наших коллег, организованный совместно с ИТ Парком. Мы помогаем в моментах планирования, предоставлении оборудованных помещений для очных занятий, а также в работе с обучающимися. Прошлый курс помог обеспечить кадрами важные подразделения не только компании SimpleOne, но и стартап AInergy, – прокомментировал генеральный директор «ИТ Парк РУС» Владислав Мещеряков.

На интенсив приглашаются выпускники бакалавриата и магистратуры со знаниями основ веб-разработки и опытом программирования на JavaScript. Трудоустройство возможно в Севастополе, Петербурге, Москве, на полный рабочий день. Прием заявок на участие осуществляется до 15 сентября, необходимо будет выполнить тестовое задание до 18 сентября (включительно). Тестовое задание включает в себя знание основ веб-технологий и языка JavaScript. Интенсив начнется 23 сентября.

Регистрация на курс по ссылке https://itparkfest2024.bitrix24site.ru/crm_form_xtx14/ .

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