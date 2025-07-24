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Севастополь: в Кадровом центре «Работа России» работает профильное окно МФЦ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: в Кадровом центре «Работа России» работает профильное окно МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:05 24.07.2025

В Кадровом центре «Работа России» в Севастополе работает профильное окно МФЦ, открытое в рамках соглашения о сотрудничестве между службой занятости и многофункциональным центром.

Благодаря сотрудничеству с МФЦ в службе занятости теперь можно получить 42 востребованные услуги. Это удобно и для соискателей, и для работодателей. Людям не нужно ездить в другие районы, все доступно здесь по принципу «одного окна». Сейчас прием ведется по вторникам и четвергам, но в будущем мы планируем расширить перечень услуг и увеличить дни приема, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Кадрового центра «Работа России» Светлану Рендак.

Граждане могут записаться в Фонд социального страхования, зарегистрировать ИП или юридическое лицо, узнать о социальной помощи и льготах, оформить выплаты, зарегистрироваться на Госуслугах, подать заявление в налоговую и получить доступ к личному кабинету налогоплательщика.

Для удобства жителей, особенно в удаленных районах, мы активно развиваем выездное обслуживание: две мобильные бригады работают по всему городу, постоянно – в Терновке и Андреевке. Также действуют два стационарных удаленных кабинета (в Центре занятости и на ул. Карантинная, 45), оказывающих 42 услуги Центра занятости. Бесплатный выезд доступен льготным категориям, платный – всем желающим. Планы по расширению географии и перечня услуг есть, работа в этом направлении ведется постоянно, — рассказал заместитель директора МФЦ Севастополя Юрий Громяк. 

График работы окна: вторник и четверг с 10:00 до 15:00. Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг МФЦ можно по ссылке clck.ru/3FHRSP. Адрес: ул. Руднева, 40. Телефон для справок: +7(8692)66-22-92.

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Напомним, в прошлом году в учреждении Кадрового центра «Работа России» Севастополя началась комплексная модернизация по нацпроекту «Демография», цели которого сейчас достигаются в рамках нового нацпроекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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