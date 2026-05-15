Севастополь в майские праздники посетили свыше 170 тысяч человек

В 2026 году за майские праздники город принял свыше 170 тысяч людей — это примерно четверть всего населения Севастополя.

Военно-исторический туризм — одно из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя. В городе много памятников и музеев, которые рассказывают о героической обороне и освобождении города. Традиционно пользуются популярностью у жителей и гостей «Новый Херсонес», Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя, Балаклавский музейный подземный комплекс, 35-я Береговая батарея, Херсонес Таврический, музей Черноморского флота. Майские праздники 2026 года вновь подтвердили значимость Севастополя как культурного и исторического центра, объединяющего людей разных поколений в памяти о Великой Победе, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.