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Севастополь в миниатюре передадут Севастопольской станции юных техников

Севастополь в миниатюре передадут Севастопольской станции юных техников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:33 11.02.2022

Театр имени А.В. Луначарского передаёт экспозицию, где представлен Севастополь в миниатюре, Севастопольской станции юных техников.

Это будет постоянная выставочная экспозиция, которая будет мотивировать детей любить свой город, бережно к нему относиться. И вдохновлять обучающихся в будущем стать бутафорами, архитекторами, дизайнерами, строителями, — поделилась и.о. директора Департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима.

Макеты будут размещены в здании Севастопольской станции юных техников. Там их будут использовать обучающиеся направления «Промышленный дизайн и архитектура». Программой направления предусмотрены прогулки по улицам города с целью изучения пластики фасадов, архитектурных стилей, пропорций и сомасштабности архитектуры человеку.

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В условиях пандемии и удаленных занятий макеты исторических зданий Севастополя помогут наставникам и детям предметно и подробно ознакомиться с пластическими приёмами авторов, составить представление об основных достопримечательностях города. Эту информацию ребята применят для составления проектов, несущих туристическую направленность.

Источник: пресс-служба детского технопарка «Кванториум» (Севастополь)


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