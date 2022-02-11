Севастополь в миниатюре передадут Севастопольской станции юных техников

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Это будет постоянная выставочная экспозиция, которая будет мотивировать детей любить свой город, бережно к нему относиться. И вдохновлять обучающихся в будущем стать бутафорами, архитекторами, дизайнерами, строителями, — поделилась и.о. директора Департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима.
Макеты будут размещены в здании
В условиях пандемии и удаленных занятий макеты исторических зданий Севастополя помогут наставникам и детям предметно и подробно ознакомиться с пластическими приёмами авторов, составить представление об основных достопримечательностях города. Эту информацию ребята применят для составления проектов, несущих туристическую направленность.
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