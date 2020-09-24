Севастополь — в призёрах Всероссийского форума «ПРОФ-IT»

В Красноярске состоялась торжественная церемония вручения наград победителям Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Призовое второе место в номинации «Управление территорией» Севастополю принес проект «Автоматизированная информационная система мониторинга хода реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», реализуемый с 2020 года.

Это уже не стандартная система управления проектами, которых создано огромное количество, а уникальная система мониторинга и управления строительством объектов за бюджетные средства, — цитирует пресс-служба начальника Главного управления информатизации и связи Александру Осипову.

Основным конкурентом Севастополя стал проект «Ведомственная информационная система Мониторинг выдачи и исполнения технических условий» Московской области, реализуемый с 2017 года. От желаемой победы по итогам голосования Севастополь отделило 0,03 балла.

В номинации «Поддержка предпринимательства» Севастополь занял 3 место за проект «Создание универсальной автоматизированной информационной системы электронного взаимодействия бизнеса и власти г. Севастополя». Основное предназначение системы заключается в реализации в дистанционном формате процессов оказания мер государственной поддержки и информационного взаимодействия организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории г. Севастополя, с региональными органами исполнительной власти при реализации первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Необходимо отметить, что за время работы системы обработано 2 913 заявлений на получение мер поддержки, выплачено более 237 млн руб., — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

СПРАВКА: ежегодный Всероссийский конкурс «ПРОФ-IT» с 2013 года проводится Экспертным центром электронного государства при поддержке администрации Президента РФ. Цель форума – выявление и распространение инноваций, решений и эффективных разработок, обладающих практической ценностью региональной информатизации и развития отечественной экономики. В этом году конкурс прошел в восьмой раз.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя