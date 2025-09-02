Севастополь: в районе улицы Адмирала Макарова укрепляют подпорную стену

На улице Адмирала Макарова ведутся работы по замене старой подпорной стены, расположенной вблизи домов №11 и №13. Сооружение, длиной 68 метров и высотой 9 метров, находилось в аварийном состоянии, что создавало угрозу обвала грунта и могло повлиять на безопасность близлежащих зданий и жителей.

Ремонт стены включен в план по обращению жителей. Для того чтобы получить доступ к самой стене подрядчик получил порубочный билет на демонтаж зеленых насаждений и снес их. Объем бетона, предусмотренный для нового сооружения, составит 600 кубометров, а ширина основания достигнет 7 метров — это гарантирует высокую прочность и устойчивость конструкции даже в сложных условиях, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексея Зубарева.

Работы начались в июле текущего года и предусматривают несколько этапов: в настоящее время завершается расчистка площадки и ведется подготовка основания под фундамент. На следующем этапе начнутся монолитные работы, в ходе которых будет возведена сама стена.

Особое внимание уделено гидроизоляции и отводу влаги — в проект заложена современная дренажная система, которая предотвратит накопление воды за стеной и снизит давление на конструкцию. Это важно для долговечности сооружения, особенно в условиях переменчивого климата и сезонных осадков.

По плану, все работы будут завершены до конца года. Новая подпорная стена обеспечит безопасность местных жителей и железной дороги, пролегающей в нескольких метрах от объекта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя