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Севастополь в рейтинге по качеству общественного транспорта упал
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь в рейтинге по качеству общественного транспорта упал

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:44 06.02.2024

В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта за 2023 год, составленного командой Simetra group, Севастополь занял 38-е место, опустившись на 11 строчек относительно предыдущего года.

Качество транспортного обслуживания, отмечает «Севастопольская газета», оценивалось по пяти группам показателей, на основании которых определялся общий рейтинг городов: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие. Специалисты проанализировали 102 города — на 18 больше, чем в прошлом году. Мегаполисы Москву и Санкт-Петербург рассматривали «вне конкурса».

По каждому качеству максимально можно было получить 100 баллов. В топ-5 лидеров вошли Пермь, Новокузнецк Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань.

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Севастополь с населением 558 человек набрал 56,7 балла и оказался на 38-м месте. Годом ранее город занимал 27-е место. В нем проживало 510 тысяч человек. По четырем из пяти групп показателей Севастополь ухудшил свое положение. Единственная группа, где удалось улучшить показатели с 46 до 55 баллов — ценовая доступность.

Краснодар в рейтинге оказался на 33-м месте, Ростов-на-Дону — на 34-м, Симферополь занял 44-е место.

Севастополь в рейтинге по качеству общественного транспорта упал

источник: «Севастопольская газета»

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