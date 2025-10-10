Севастополь в субботу накроют ливни и сильный ветер

11 октября непогода продолжит царить в Севастополе: порывы северо-западного ветра в Севастополе сохранят скорость 15–20 м/с, также в городе возможен сильный дождь, – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что при сильных осадках возможны подтопления низменных участков, подвалов и цокольных этажей. Жителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, выхода в море и прогулок во время шторма.

Ранее сообщалось, что в Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.

источник: РИА Новости Крым