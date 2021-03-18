Севастополь — в топ-10 популярных городов для паломнических поездок на Пасху

Сервис бронирования жилья
Севастополь, Краснодар, Пушкин, Ессентуки, Углич, Суоярви, Великий Новгород, Суздаль, Казань в России, а также Сухум в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2021 году. По статистике, туристы бронируют жильё от 1 до 7,5 ночи и тратят от 900 рублей до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Казани, дороже — в Угличе, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.
Десять популярных городов для паломнических поездок на Пасху:
- Севастополь – 2842 ₽ / 5 ночей *
- Краснодар – 1667 ₽ / 1,5 ночи
- Пушкин – 4000 ₽ / 4 ночи
- Ессентуки – 1593 ₽ / 7,5 ночи
- Углич — 6800 ₽ / 2 ночи
- Суоярви – 3500 ₽ / 3 ночи
- Великий Новгород — 6500 ₽ / 1 ночь
- Суздаль – 3250 ₽ / 2 ночи
- Казань — 900 ₽ / 7 ночей
- Сухум — 4600 ₽ / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях
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