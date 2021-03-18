Севастополь — в топ-10 популярных городов для паломнических поездок на Пасху

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России и Абхазии.

Севастополь, Краснодар, Пушкин, Ессентуки, Углич, Суоярви, Великий Новгород, Суздаль, Казань в России, а также Сухум в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2021 году. По статистике, туристы бронируют жильё от 1 до 7,5 ночи и тратят от 900 рублей до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Казани, дороже — в Угличе, — отмечают в пресс-службе сервиса.