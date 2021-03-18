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Севастополь - в топ-10 популярных городов для паломнических поездок на Пасху
фото: Alexas_Fotos (pixabay.com)

Севастополь — в топ-10 популярных городов для паломнических поездок на Пасху

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:06 18.03.2021

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России и Абхазии.

Севастополь, Краснодар, Пушкин, Ессентуки, Углич, Суоярви, Великий Новгород, Суздаль, Казань в России, а также Сухум в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2021 году. По статистике, туристы бронируют жильё от 1 до 7,5 ночи и тратят от 900 рублей до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Казани, дороже — в Угличе, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.

Десять популярных городов для паломнических поездок на Пасху:

  1. Севастополь – 2842 ₽ / 5 ночей *
  2. Краснодар – 1667 ₽ / 1,5 ночи
  3. Пушкин – 4000 ₽ / 4 ночи
  4. Ессентуки – 1593 ₽ / 7,5 ночи
  5. Углич — 6800 ₽ / 2 ночи
  6. Суоярви – 3500 ₽ / 3 ночи
  7. Великий Новгород — 6500 ₽ / 1 ночь
  8. Суздаль – 3250 ₽ / 2 ночи
  9. Казань — 900 ₽ / 7 ночей
  10. Сухум — 4600 ₽ / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

Севастополь - в топ-10 популярных городов для паломнических поездок на Пасху

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