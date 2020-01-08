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Севастополь - в топ-5 популярных портовых городов для отдыха летом 2020 года
фото: Lesia Pko (источник pxhere.com)

Севастополь — в топ-5 популярных портовых городов для отдыха летом 2020 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:44 08.01.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные портовые города, куда можно отправиться летом наступившего 2020 года.

Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград составили пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году.  Туристы бронируют отдых в портовых городах этим летом на период от 7 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Калининграде, дороже — в Севастополе. Около двух неделей туристы планируют отдохнуть летом в Туапсе, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Пять портовых городов, популярных для путешествий летом-2020:

  1. Севастополь — 2948,3 рублей / 9,9 ночи
  2. Санкт-Петербург — 2629,4 рублей / 7 ночей
  3. Туапсе — 2223,2 рублей / 13 ночей
  4. Таганрог — 1721 рубль / 9,5 ночи
  5. Калининград — 1100 рублей / 10 ночей

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Севастополь - в топ-5 популярных портовых городов для отдыха летом 2020 года

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