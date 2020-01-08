Севастополь — в топ-5 популярных портовых городов для отдыха летом 2020 года

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград составили пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году. Туристы бронируют отдых в портовых городах этим летом на период от 7 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Калининграде, дороже — в Севастополе. Около двух неделей туристы планируют отдохнуть летом в Туапсе, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Пять портовых городов, популярных для путешествий летом-2020:
- Севастополь — 2948,3 рублей / 9,9 ночи
- Санкт-Петербург — 2629,4 рублей / 7 ночей
- Туапсе — 2223,2 рублей / 13 ночей
- Таганрог — 1721 рубль / 9,5 ночи
- Калининград — 1100 рублей / 10 ночей
* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей