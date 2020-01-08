Севастополь — в топ-5 популярных портовых городов для отдыха летом 2020 года

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные портовые города, куда можно отправиться летом наступившего 2020 года.

Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград составили пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году. Туристы бронируют отдых в портовых городах этим летом на период от 7 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Калининграде, дороже — в Севастополе. Около двух неделей туристы планируют отдохнуть летом в Туапсе, — отмечают в пресс-службе сервиса.