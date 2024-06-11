Севастополь — в топе городов, которые туристы больше всего ассоциируют с Россией

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: какой город больше всего ассоциируется у наших подписчиков с образом России. Теперь мы публикуем полученные ответы.

1. На первом месте предсказуемо оказалась столица нашей Родины, Москва, которую выбрали 32% голосовавших. Это и неудивительно, в многоликой Москве каждый найдет себе место по вкусу.

2. На втором месте Санкт-Петербург, выбор 21% подписчиков. Когда-то этот город строился, чтобы стать «самым европейским». А вот теперь он многим кажется «очень русским».

3. На третьем месте Севастополь, выбор 14% участников голосования. Этот удивительный город любят многие. В его истории и современности соединены красота, сила, стойкость и смелость.

4. На четвертом месте Псков, старинный русский город, который по нраву 8% голосовавших Про Псков писали стихи и картины, здесь хорошо гулять у древних стен, отправляться на экскурсии по самому городу и его окрестностям, например, в Изборск.

5. За Суздаль высказались 7% участников голосования. Туристы любят этот город Владимирской области не только за многочисленные памятники и достопримечательности, но и за совершенно особый старорусский колорит, с которым он встречает гостей.

6. Отправиться во Владивосток хотели бы 6% участников голосования. Неудивительно, что этот город ассоциируется у многих с нашей страной, там есть и Русский мост и остров Русский.

7.Ярославль собрал 5 % голосов. Древний город у слияния двух рек стал «во время оно» первым христианским городом на Руси. А сейчас Ярославль — не только экскурсионное направление для различных видов туризма, но и крупный современный областной центр.

8. За еще один волжский город, Нижний Новгород, высказались 4 % участников голосования. Этот город называют «Карманом России», а также — в прошлом году он получил титул «Молодежной столицы».

9. Екатеринбург выбрали 2 % подписчиков. Этот город называют «Столицей Урала», он четвертый по численности населения в стране.

10. За Рязань отдал голоса 1% участников. Даже странно, что у прекрасного города с удобной логистикой, развитой туристической инфраструктурой так много поклонников. Впрочем, здесь хотелось бы привести один из комментов под опросом: «Все, абсолютно все города страны — это Россия. Они нам родны, дороги, они — наши».