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Севастополь — в топе городов, которые туристы больше всего ассоциируют с Россией
фото: pikist.com

Севастополь — в топе городов, которые туристы больше всего ассоциируют с Россией

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 11.06.2024

12 июня мы празднуем День России. Этот праздник, под разными названиями, отмечается уже более 30 лет. В честь него устраивают мероприятия, концерты, салюты. В 2024 году День России выпадает на среду, так что далеко не все смогут выбраться в поездку в середине недели. Но многие все же собираются отправиться в путь.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ  провел в соцсетях опрос на тему:  какой город больше всего ассоциируется у наших подписчиков с образом России. Теперь мы публикуем полученные ответы.

1. На первом месте предсказуемо оказалась столица нашей Родины, Москва, которую  выбрали 32% голосовавших.   Это и неудивительно, в многоликой Москве каждый найдет себе место по вкусу.

2. На втором месте Санкт-Петербург, выбор 21% подписчиков.   Когда-то этот город строился, чтобы стать «самым европейским». А вот теперь он многим кажется «очень русским».

3. На третьем месте Севастополь, выбор 14% участников голосования. Этот удивительный город любят многие. В его истории и современности соединены красота, сила, стойкость и смелость.

4. На четвертом месте Псков, старинный русский город, который по нраву  8% голосовавших Про Псков писали стихи и картины, здесь хорошо гулять у древних стен, отправляться на экскурсии по самому городу и его окрестностям, например, в Изборск.

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5. За Суздаль высказались  7% участников голосования.   Туристы любят этот город Владимирской области не только за многочисленные памятники и достопримечательности, но и за совершенно особый старорусский колорит, с которым он встречает гостей.

6. Отправиться во Владивосток хотели бы  6% участников голосования.  Неудивительно, что этот город ассоциируется у многих с нашей страной, там есть и Русский мост и остров Русский.

7.Ярославль собрал  5 % голосов.  Древний город у слияния двух рек стал «во время оно» первым христианским городом на Руси. А сейчас Ярославль — не только экскурсионное направление для различных видов туризма, но и крупный современный областной центр.

8. За еще один волжский город, Нижний Новгород, высказались  4 % участников голосования.   Этот город называют «Карманом России», а также — в прошлом году он получил титул «Молодежной столицы».

9. Екатеринбург выбрали 2 % подписчиков.   Этот город называют «Столицей Урала», он четвертый по численности населения в стране.

10. За Рязань отдал голоса 1% участников. Даже странно, что у прекрасного города с удобной логистикой, развитой туристической инфраструктурой так много поклонников. Впрочем, здесь хотелось бы привести один из комментов под опросом: «Все, абсолютно все города страны — это Россия. Они нам родны, дороги, они — наши».

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