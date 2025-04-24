Севастополь — в топе направлений с резким ростом цен на летние бронирования

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные аналитики, определил направления для летнего отдыха 2025 года, где средняя цена ночи отдыха выросла больше остальных. И здесь лидируют курорты Крыма. На первом месте Архипо-Осиповка в Краснодарском крае, где ценовой рост составил 42% по сравнению с летом прошлого года. На втором месте курорт Пионерский в Калининградской области, а на третьем — Соль-Илецк в Оренбургской области (ценовой рост 41% и 38% соответственно).

Десять самых популярных направлений с резким ростом цен на летние бронирования: