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Севастополь - в топе направлений с резким ростом цен на летние бронирования
фото: pxhere.com

Севастополь — в топе направлений с резким ростом цен на летние бронирования

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 24.04.2025

Цены на летний отдых растут год от года: по данным ТВИЛ общий рост ночи проживания летом 2025 года по сравнению с прошлым летним сезоном составил 16%.  Однако некоторые направления показали более высокий ценовой рост, чем остальные. Где же цены на летний отдых выросли сильнее всего?
  1. Архипо-Осиповка, Краснодарский край (42%) ― 5981 р. / 8 ночей*
  2. Пионерский, Калининградская область (41%) ― 6318 р. / 7 ночей
  3. Соль-Илецк, Оренбургская область (38%) ― 4164 р. /6 ночей
  4. Новомихайловский, Краснодарский край (35%) ― 6018 р. / 7 ночей
  5. Новороссийск, Краснодарский край (33%) ― 4575 р. / 8 ночей
  6. Псков, Псковская область (33%) ― 4200 р. /3 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край (32%) ― 4449 р. / 7 ночей
  8. Севастополь, Крым (32%) ― 4524 р. / 7 ночей
  9. Красная Поляна, Краснодарский край (32%) ― 6977 р. / 5 ночей
  10. Кучугуры, Краснодарский край (31%) ― 3733 р. / 9 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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