Севастополь — в топе популярных городов для путешествий на День России

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU ко Дню России, 12 июня, определил, куда поедут россияне на трёхдневные праздничные выходные в июне. Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами с 11 по 15 июня 2021 года.

По статистике, туристы бронируют отдых на День России от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 4,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в июне в Соль-Илецке, Кисловодске и Анапе (до двух тысяч рублей), дороже – в Суздале, — отмечают аналитики сервиса.

Десять популярных городов для путешествий на День России:

Севастополь – 3171 ₽ / 8 ночей * Анапа – 1895 ₽ / 11 ночей Санкт-Петербург – 3024 ₽ / 5 ночей Кисловодск – 1834 ₽ / 7 ночей Ростов-на-Дону — 2657 ₽ / 1 ночь Москва – 2778 ₽ / 3 ночи Соль-Илецк – 1822 ₽ / 5 ночей Казань — 2154 ₽ / 3 ночи Нижний Новгород – 2540 ₽ / 2 ночи Суздаль — 4325 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи в 2021 году / средняя продолжительность отдыха