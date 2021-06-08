Севастополь — в топе популярных городов для путешествий на День России

Сервис бронирования жилья для отдыха
По статистике, туристы бронируют отдых на День России от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 4,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в июне в Соль-Илецке, Кисловодске и Анапе (до двух тысяч рублей), дороже – в Суздале, — отмечают аналитики сервиса.
Десять популярных городов для путешествий на День России:
- Севастополь – 3171 ₽ / 8 ночей *
- Анапа – 1895 ₽ / 11 ночей
- Санкт-Петербург – 3024 ₽ / 5 ночей
- Кисловодск – 1834 ₽ / 7 ночей
- Ростов-на-Дону — 2657 ₽ / 1 ночь
- Москва – 2778 ₽ / 3 ночи
- Соль-Илецк – 1822 ₽ / 5 ночей
- Казань — 2154 ₽ / 3 ночи
- Нижний Новгород – 2540 ₽ / 2 ночи
- Суздаль — 4325 ₽ / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи в 2021 году / средняя продолжительность отдыха
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