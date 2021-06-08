Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Севастополь — в топе популярных городов для путешествий на День России

crimeapress_news



реклама в крыму
Севастополь - в топе популярных городов для путешествий на День России
фото: Fotiniya (pixabay.com)

Севастополь — в топе популярных городов для путешествий на День России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:09 08.06.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU ко Дню России, 12 июня, определил, куда поедут россияне на трёхдневные праздничные выходные в июне. Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами с 11 по 15 июня 2021 года.

По статистике, туристы бронируют отдых на День России от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 4,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в июне в Соль-Илецке, Кисловодске и Анапе (до двух тысяч рублей), дороже – в Суздале, — отмечают аналитики сервиса.

Десять популярных городов для путешествий на День России:

  1. Севастополь – 3171 ₽ / 8 ночей *
  2. Анапа – 1895 ₽ / 11 ночей
  3. Санкт-Петербург – 3024 ₽ / 5 ночей
  4. Кисловодск – 1834 ₽ / 7 ночей
  5. Ростов-на-Дону — 2657 ₽ / 1 ночь
  6. Москва – 2778 ₽ / 3 ночи
  7. Соль-Илецк – 1822 ₽ / 5 ночей
  8. Казань — 2154 ₽ / 3 ночи
  9. Нижний Новгород – 2540 ₽ / 2 ночи
  10. Суздаль — 4325  ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи в 2021 году / средняя продолжительность отдыха

Севастополь - в топе популярных городов для путешествий на День России

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.