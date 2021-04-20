Севастополь — в топе популярных направлений для мужских компаний на лето 2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда поедут мужчины отдыхать летом 2021 компаниями.

Севастополь в Крыму, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае, а также Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено в России и Гагра в Абхазии составили топ-8 направлений, куда летом поедет больше всего мужских компаний. По статистике, мужские компании бронируют от 1 до 13 ночей и тратят на проживание от 1 до 15 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагаре, дороже – в Пено в Тверской области, — говорят специалисты сервиса.