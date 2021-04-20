Горячие новости
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Севастополь — в топе популярных направлений для мужских компаний на лето 2021

crimeapress_news

реклама в крыму
Предприятия Крыма - ДОБАВИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Севастополь - в топе популярных направлений для мужских компаний на лето 2021
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Севастополь — в топе популярных направлений для мужских компаний на лето 2021

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:12 20.04.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда поедут мужчины отдыхать летом 2021 компаниями.

Севастополь в Крыму, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае, а также Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено в России и Гагра в Абхазии составили топ-8 направлений, куда летом поедет больше всего мужских компаний. По статистике, мужские компании бронируют от 1 до 13 ночей и тратят на проживание от 1 до 15 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагаре, дороже – в Пено в Тверской области, — говорят специалисты сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья мужские компаниями на лето 2021 года.

Восемь популярных направлений для мужских компаний на лето 2021:

  1. Севастополь – 3123 ₽ / 5,6 ночи *
  2. Геленджик – 4199 ₽ / 9,2 ночи
  3. Воронеж – 1728 ₽ / 1 ночь
  4. Осташков – 7875 ₽ / 4 ночи
  5. Кондопога – 8000 ₽ / 7 ночей
  6. Гагра – 1000 ₽ / 12 ночей
  7. Пено – 15000 ₽ / 7 ночей
  8. Сочи – 2042 ₽ / 13 ночей

*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях

Севастополь - в топе популярных направлений для мужских компаний на лето 2021

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.