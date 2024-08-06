Севастополь — в топе популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом

6 августа отмечают День свежего дыхания. Эта дата пропагандирует необходимость заботиться о гигиене полости рта. Но ведь свежее дыхание — это не только про то, что мы выдыхаем, но и про то, что вдыхаем. Всем хочется дышать свежим и чистым воздухом, оказывается, это возможно не только в маленькой деревушке, затерянной в горах, но и в достаточно крупных городах. Главное. чтобы там не было промышленных производств, отравляющих воздух.