Севастополь — в топе популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха в летом 2024 года. При составлении списка мы опирались на данные разнообразных российских экологических рейтингов, а также на рейтинг популярных направлений ТВИЛ. В результате на первом месте из популярных направлений, где можно дышать полной грудью свежим воздухом оказался Кисловодск, на втором — Севастополь, а на третьем — Петрозаводск, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом:
1. Кисловодск, Ставропольский край ― 3266 р. / 8 ночей*
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С тегами: Крым туристический