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Севастополь — в топе популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом
фото: pikist.com

Севастополь — в топе популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:11 06.08.2024

6 августа отмечают День свежего дыхания. Эта дата пропагандирует необходимость заботиться о гигиене полости рта. Но ведь свежее дыхание — это не только про то, что мы выдыхаем, но и про то, что вдыхаем.  Всем хочется дышать свежим и чистым воздухом, оказывается, это возможно не только в маленькой деревушке, затерянной в горах, но и в достаточно крупных городах. Главное. чтобы там не было промышленных производств, отравляющих воздух.
2. Севастополь, Крым ― 3482 р. / 9 ночей
3. Петрозаводск, Карелия ― 5251 р. / 4 ночи
4. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край ― 4957 р. / 5 ночей
5. Псков,  Псковская область ― 3163 р. / 4 ночи
6. Йошкар-Ола, Марий-Эл ― 3114 р. / 2 ночи
7. Южно-Сахалинск, Сахалинская область ― 6046 р. / 5 ночей
8. Астрахань, Астраханская область ― 2843 р. / 8 ночей
9. Уфа, Башкирия ― 2794 р. / 3 ночи
10. Элиста, Калмыкия ― 3667 р. / 2 ночи
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