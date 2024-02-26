Севастополь — в топе популярных патриотических маршрутов в феврале

В феврале, отмеченном Днем защитника отечества, маршруты для патриотического туризма, для поездок в города, исторически отмеченные боевой славой — всегда актуальны. «Это празднует февраль Армии рожденье», — говорилось в старых стихах. И сегодня мы можем посетить те города, которые всегда связаны в нашем сознании с ратной славой страны.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для патриотических маршрутов в феврале. Сейчас мы исключили из рейтинга две столицы: Москву и Санкт-Петербург. В итоге на первом месте оказался Нижний Новгород — место, где собирали ополчение Минин и Пожарский. На втором месте — Великий Новгород, а на третьем — Кострома, связанная с именем Ивана Сусанина, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для патриотических маршрутов в феврале:
1. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3461 р. / 2 ночи*
2. Великий Новгород, Новгородская область ― 3680 р. / 3 ночи
3. Кострома, Костромская область ― 4532 р. / 2 ночи
4. Смоленск, Смоленская область ― 2692 р. / 2 ночи
5. Выборг, Ленинградская область ― 7552 р. / 2 ночи
6. Тула, Тульская область ― 3564 р. / 2 ночи
7. Севастополь, Крым ― 2925 р. / 4 ночи
8. Волгоград, Волгоградская область ― 4555 р. / 3 ночи
9. Псков, Псковская область ― 3613 р. / 2 ночи
10. Рязань, Рязанская область ― 1753 р. / 9 ночей
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
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С тегами: Крым туристический