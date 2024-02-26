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Севастополь — в топе популярных патриотических маршрутов в феврале
фото: pikist.com

Севастополь — в топе популярных патриотических маршрутов в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:22 26.02.2024

В феврале, отмеченном Днем защитника отечества, маршруты для патриотического туризма, для поездок в города, исторически отмеченные боевой славой — всегда актуальны. «Это празднует февраль Армии рожденье», — говорилось в старых стихах. И сегодня мы можем посетить те города, которые всегда связаны  в нашем сознании с ратной славой страны.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для патриотических маршрутов в феврале.   Сейчас мы исключили из рейтинга две столицы: Москву и  Санкт-Петербург.  В итоге на первом месте оказался Нижний Новгород — место, где собирали ополчение Минин и Пожарский.  На втором месте — Великий Новгород, а на третьем — Кострома, связанная с именем Ивана Сусанина, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для  патриотических  маршрутов в феврале:

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1. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3461 р. / 2 ночи*
2. Великий Новгород, Новгородская область ― 3680 р. / 3 ночи
3. Кострома, Костромская область ― 4532 р. / 2 ночи
4. Смоленск, Смоленская область ― 2692 р. / 2 ночи
5. Выборг, Ленинградская область ― 7552 р. / 2 ночи
6. Тула, Тульская область ― 3564 р. / 2 ночи
7. Севастополь, Крым ― 2925 р. / 4 ночи
8. Волгоград, Волгоградская область ― 4555 р. / 3 ночи
9. Псков, Псковская область ― 3613 р. / 2 ночи
10. Рязань, Рязанская область ― 1753 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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