Севастополь — в топе популярных солнечных городов для отдыха в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ выяснил, какие из солнечных городов России, тех, где меньше всего пасмурных дней, оказались самыми популярными для отдыха в мае 2024 года. Из городов, где количество солнечных часов в году больше 2000, самым популярным оказался конечно курорт Анапа, в котором этих часов — 2500. На втором месте — Краснодар, а на третьем — Владивосток, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных солнечных городов для отдыха в мае:
1. Анапа, Краснодарский край ― 3172 р. / 6 ночей*
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С тегами: Крым туристический