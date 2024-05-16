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Севастополь — в топе популярных солнечных городов для отдыха в мае
фото: pikist.com

Севастополь — в топе популярных солнечных городов для отдыха в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:24 16.05.2024

16 мая отмечается Международный день света, учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Этот день посвящён роли света в науке, культуре, искусстве, образовании и устойчивом развитии. Все мы конечно ценим электрическое освещение, лазерные лучи, но… одним из самых полезных является самый первый свет в истории человечества — солнечный.  И в мае мы можем в полной мере оценить красоту весеннего солнечного света. По данным Росгидрометцентра, города с наибольшим количество солнечных дней расположены преимущественно на юге Западной Сибири, а также на Дальнем Востоке. Но и в других регионах бывают места, где солнечных часов в году больше 2000.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ выяснил, какие из солнечных городов России, тех, где меньше всего пасмурных дней, оказались самыми популярными для отдыха в мае 2024 года.  Из городов, где количество солнечных часов в году больше 2000, самым популярным оказался конечно курорт Анапа, в котором этих часов — 2500. На втором месте — Краснодар, а на третьем — Владивосток, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных солнечных городов для отдыха в мае:

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1. Анапа, Краснодарский край ― 3172 р. / 6 ночей*

2. Краснодар, Краснодарский край ― 3184 р. / 3 ночи
3. Волгоград, Волгоградская область― 4888 р. / 3 ночи
4. Владивосток, Приморский край ― 4134 р. / 4 ночи
5. Севастополь, Крым ― 2266 р. / 4 ночи
6. Уфа, Башкирия ― 2610 р. / 3 ночи
7. Астрахань, Астраханская область― 3303 р. / 3 ночи
8. Омск, Омская область ― 1938 р. / 3 ночи
9. Улан-Удэ, Бурятия ― 3175 р. / 3 ночи
10. Якутск, Якутия (Саха) ― 4500 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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