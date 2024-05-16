Севастополь — в топе популярных солнечных городов для отдыха в мае

16 мая отмечается Международный день света, учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Этот день посвящён роли света в науке, культуре, искусстве, образовании и устойчивом развитии. Все мы конечно ценим электрическое освещение, лазерные лучи, но… одним из самых полезных является самый первый свет в истории человечества — солнечный. И в мае мы можем в полной мере оценить красоту весеннего солнечного света. По данным Росгидрометцентра, города с наибольшим количество солнечных дней расположены преимущественно на юге Западной Сибири, а также на Дальнем Востоке. Но и в других регионах бывают места, где солнечных часов в году больше 2000.