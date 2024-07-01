Севастополь — в топе солнечных направлений для отдыха летом

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ какие из солнечных городов России, тех, где меньше всего пасмурных дней, оказались самыми популярными для отдыха летом 2024 года. Из городов, где количество солнечных часов в году больше 2000, самым популярным оказался конечно Сочи, в котором этих часов — 2250. На втором месте — Владивосток, а на третьем — Севастополь, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных солнечных городов для отдыха летом:
1. Сочи, Краснодарский край ― 4613 р. / 9 ночей*
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С тегами: Крым туристический