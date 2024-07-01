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Севастополь — в топе солнечных направлений для отдыха летом
фото: pikist.com

Севастополь — в топе солнечных направлений для отдыха летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:50 01.07.2024

1 июля мы отмечаем День изобретения солнечных очков.   Особенно интересно то, что в это же время отмечают Ярилин день, Макушку лета, приходящуюся на самый пик солнечного сезона.  Однако, знаете ли вы, что самые солнечные города далеко не всегда — самые теплые? Но, тем не менее, солнечные очки нужны и там.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ какие из солнечных городов России, тех, где меньше всего пасмурных дней, оказались самыми популярными для отдыха летом 2024 года.  Из городов, где количество солнечных часов в году больше 2000, самым популярным оказался конечно Сочи, в котором этих часов — 2250. На втором месте — Владивосток, а на третьем — Севастополь, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных солнечных городов для отдыха летом:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 4613 р. / 9 ночей*

2. Владивосток, Приморский край ― 5844 р. / 6 ночей
3. Севастополь, Крым ― 3482 р. / 9 ночей
4. Краснодар, Краснодарский край ― 3041 р. / 2 ночи
5. Дербент, Дагестан ― 4195 р. / 8 ночей
6. Астрахань, Астраханская область― 2843 р. / 8 ночей
7. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край― 4957 р. / 5 ночей
8. Южно-Сахалинск, Сахалинская область― 6046 р. / 6 ночей
9. Красноярск, Красноярский край― 3004 р. / 4 ночи
10. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2616 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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