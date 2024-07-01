Севастополь — в топе солнечных направлений для отдыха летом

1 июля мы отмечаем День изобретения солнечных очков. Особенно интересно то, что в это же время отмечают Ярилин день, Макушку лета, приходящуюся на самый пик солнечного сезона. Однако, знаете ли вы, что самые солнечные города далеко не всегда — самые теплые? Но, тем не менее, солнечные очки нужны и там.