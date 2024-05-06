Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: в центре «Мой бизнес» состоится деловая неделя
актуально в республике
Севастополь: в центре «Мой бизнес» состоится деловая неделя

Севастополь: в центре «Мой бизнес» состоится деловая неделя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:06 06.05.2024

В преддверии Дня российского предпринимательства в центре «Мой бизнес» с 20 по 26 мая пройдёт деловая неделя. Запланированы следующие мероприятия:

1. Выставка-ярмарка «Мой бизнес».

  • Место проведения: ТЦ «Sea Mall» по адресу пр. Генерала Острякова, 260.
  • Время и дата: 20-26 мая, 10:00-18:00.

2. Деловая фотосессия.

  • Место проведения: центр «Мой бизнес».

Время и дата:

20 мая, 10:00-12:00;

21 мая, 11:00-14:00;

22 мая, 10:00-13:00.

3. Джампинг-зарядка.

  • Место проведения: сквер Астана Кесаева.
  • Время и дата: 21 мая, 10:00-11:00.
Узнайте больше:  Акция "Май! Труд крут!": в Севастополе прошёл первомайский субботник

Открытый диалог с директором центра «Мой бизнес».

  • Место проведения: центр «Мой бизнес».
  • Время и дата: 21 мая, 11:00-12:30.

5. Обучающая программа «Что делать, если ты руководитель».Место проведения: центр «Мой бизнес».Время и дата: 22-23 мая, 10:00-16:00.Анонсы с регистрацией на каждое мероприятие будут размещены в группе центра во «ВКонтакте»: https://vk.com/moibiz92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.