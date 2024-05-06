Севастополь: в центре «Мой бизнес» состоится деловая неделя

В преддверии Дня российского предпринимательства в центре «Мой бизнес» с 20 по 26 мая пройдёт деловая неделя. Запланированы следующие мероприятия:

2. Деловая фотосессия.

Место проведения: центр «Мой бизнес».

Время и дата:

20 мая, 10:00-12:00;

21 мая, 11:00-14:00;

22 мая, 10:00-13:00.

3. Джампинг-зарядка.

Место проведения: сквер Астана Кесаева.

Время и дата: 21 мая, 10:00-11:00.

Открытый диалог с директором центра «Мой бизнес».

Место проведения: центр «Мой бизнес».

Время и дата: 21 мая, 11:00-12:30.

5. Обучающая программа «Что делать, если ты руководитель».Место проведения: центр «Мой бизнес».Время и дата: 22-23 мая, 10:00-16:00.Анонсы с регистрацией на каждое мероприятие будут размещены в группе центра во «ВКонтакте»: https://vk.com/moibiz92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя