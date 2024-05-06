Севастополь: в центре «Мой бизнес» состоится деловая неделя

В преддверии Дня российского предпринимательства в центре «Мой бизнес» с 20 по 26 мая пройдёт деловая неделя. Запланированы следующие мероприятия:
1. Выставка-ярмарка «Мой бизнес».
- Место проведения: ТЦ «Sea Mall» по адресу пр. Генерала Острякова, 260.
- Время и дата: 20-26 мая, 10:00-18:00.
2. Деловая фотосессия.
- Место проведения: центр «Мой бизнес».
Время и дата:
20 мая, 10:00-12:00;
21 мая, 11:00-14:00;
22 мая, 10:00-13:00.
3. Джампинг-зарядка.
- Место проведения: сквер Астана Кесаева.
- Время и дата: 21 мая, 10:00-11:00.
Открытый диалог с директором центра «Мой бизнес».
- Место проведения: центр «Мой бизнес».
- Время и дата: 21 мая, 11:00-12:30.
5. Обучающая программа «Что делать, если ты руководитель».Место проведения: центр «Мой бизнес».Время и дата: 22-23 мая, 10:00-16:00.Анонсы с регистрацией на каждое мероприятие будут размещены в группе центра во «ВКонтакте»: https://vk.com/moibiz92.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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