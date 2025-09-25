Севастополь: в Юхариной балке добавили постоянный утренний рейс

В Юхариной балке добавили постоянный утренний рейс, автобус будет отправляться от конечной остановки в Юхариной балке в 06:45. Такое решение принято по результатам сравнительного анализа пассажиропотока.

Ранее сотрудники департамента транспорта тестово запустили рейс в 07:10, после чего сдвинули его на 06:45. Это было сделано для того, чтобы понять, в какое время наибольшее количество людей отправляется из Юхариной балки.

Напомним, дорога вокруг аэродрома в Юхариной балке, протяженностью 2,1 км, первая, которую в 2021 году заасфальтировали в рамках программы по благоустройству грунтовых дорог. До этого на протяжении многих лет жители Юхариной балки были вынуждены добираться до остановки общественного транспорта через аэродром. В марте 2023 года установили остановку общественного транспорта и запустили маршрут № 65 «Юхарина балка — 5 км Балаклавского шоссе». Изначально маршрут предполагал восемь рейсов: четыре из Юхариной балки и четыре от 5 км Балаклавского шоссе.

В начале учебного года по поручению губернатора Михаила Развожаева количество рейсов на маршруте № 65 уже увеличивали. С 8 сентября автобус № 65 стал делать 34 рейса вместо 22 и продлил время работы маршрута на один час. Теперь количество выполняемых рейсов увеличено на 59% и составляет 35 рейсов в день.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя