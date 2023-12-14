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Севастополь: вакцинация собак и кошек против бешенства. Где и когда

Севастополь: вакцинация собак и кошек против бешенства. Где и когда

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:10 14.12.2023

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий:

23 декабря:

  • с 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства на территории 10 км. Балаклавского шоссе, пер. Новикова на площадке около д.22, в поселке Флотское, ул. Пролетная на площадке (около магазина «Продукты»).
  • с 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства на территории 10 км. Балаклавского шоссе, ул. Сапунгорская на перекрестке около д.2, в поселке Ушаковка, ул. Неглинная в районе д. 1 (на въезде в поселок).
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Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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