Севастополь — важно: прием предпринимателей ФССП и уполномоченным по защите прав предпринимателей

23 июля заместитель главного судебного пристава Республики Крым и г. Севастополя Анжелика Лугачёва и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников проведут личный приём предпринимателей.
Приём будет проходить по проблемным вопросам при взаимодействии с ФССП, защите и восстановлению нарушенных прав предпринимателей, в том числе:
- по вопросам исполнения решения судов о взыскании денежных средств, присужденных в пользу предпринимателей;
- по вопросам, связанным со взысканием штрафов и других обязательств;
- по другим вопросам, входящих в сферу деятельности судебных приставов.
️ВНИМАНИЕ ️ Запись на приём осуществляется по 21 июля включительно только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (vk.cc/cNHWj2)
- Дата: 23 июля
- Время: 16:30 — 18:00
- Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе
- Проспект Генерала Острякова, 87
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону +7 978 718-62-45
Уполномоченный по защите прав предпринимателей — t.me/pesternikov
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С тегами: бизнес в Крыму