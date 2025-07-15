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Севастополь - важно: прием предпринимателей ФССП и уполномоченным по защите прав предпринимателей

Севастополь — важно: прием предпринимателей ФССП и уполномоченным по защите прав предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 12:36 15.07.2025

23 июля заместитель главного судебного пристава Республики Крым и г. Севастополя Анжелика Лугачёва и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников проведут личный приём предпринимателей.

Приём будет проходить по проблемным вопросам при взаимодействии с ФССП, защите и восстановлению нарушенных прав предпринимателей, в том числе:

  • по вопросам исполнения решения судов о взыскании денежных средств, присужденных в пользу предпринимателей;
  • по вопросам, связанным со взысканием штрафов и других обязательств;
  • по другим вопросам, входящих в сферу деятельности судебных приставов.

️ВНИМАНИЕ ️ Запись на приём осуществляется по 21 июля включительно только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (vk.cc/cNHWj2)

  • Дата: 23 июля
  • Время: 16:30 — 18:00
  • Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе
  • Проспект Генерала Острякова, 87

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону +7 978 718-62-45

Севастополь - важно: прием предпринимателей ФССП и уполномоченным по защите прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей — t.me/pesternikov

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