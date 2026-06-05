Севастополь: ветерану Антонине Васильевне Серебренниковой исполнилось 100 лет

Сотрудники департамента внутренней политики и ветеранской организации Гагаринского района поздравили Антонину Васильевну Серебренникову со столетним юбилеем.

Антонина Васильевна родилась в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны начала работать на заводе, а после окончания войны посвятила себя медицине: поступила в Ленинградский педиатрический медицинский институт.

На протяжении 50 лет Антонина Васильевна трудилась в Севастопольской инфекционной больнице № 8, спасая жизни детей. Ее труд отмечен наградами, в том числе медалью «Ветеран труда».

Гости пожелали Антонине Васильевне крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручили подарки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя