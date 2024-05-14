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Севастополь: ветераны СВО приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы

Севастополь: ветераны СВО приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:16 14.05.2024

Участник специальной военной операции Алексей Сачко, награждённый медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, поздравил ветерана Великой Отечественной войны Акима Николаевича Евпака.

Когда началась война, мне было 14 лет. В 18 меня призвали на фронт, где я стал командиром пулемётного отряда, — делится воспоминаниями ветеран.

Севастополь: ветераны СВО приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы Севастополь: ветераны СВО приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы Севастополь: ветераны СВО приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы

В беседе ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации совпали во мнении о том, что между поколениями есть тесная связь.

И в далёкие годы Великой Отечественной, и сейчас ребята идут защищать Родину, не жалея жизни, мужественно сражаются за победу справедливости, за наше Отечество. Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов и всегда будем примером для своих детей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ветерана СВО Алексея.

Акиму Николаевичу вручили подарки от филиала фонда «Защитники Отечества» в Севастополе, а также поблагодарили за вклад в Победу и пожелали крепкого здоровья, тепла и уюта, оптимизма и внимания близких.

После встречи с героем Алексей Сачко вместе с товарищами с позывными «Моряк», «Кинжал» и другими участниками спецоперации, а также сотрудниками севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества» принял участие в торжественной церемонии на Сапун-горе. Участники мероприятия собрались, чтобы отдать дань памяти воинам – освободителям Севастополя, почтить память павших героев Великой Отечественной войны.

Мы отдаём дань памяти и говорим особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, их заслуги перед Родиной неоценимы. Сегодня вы являетесь примером для нас и подрастающего поколения, олицетворяете собой честь, доблесть и отвагу! — подчеркивает ветеран спецоперации с позывным «Моряк».

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Анисимова отметила, что наши современники – герои спецоперации – продолжают и повторяют подвиги своих дедов и прадедов.

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, мы снова и снова будем возвращаться к Великой Победе – она ознаменовала торжество жизни над смертью и гуманности над варварством. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за то, что, не жалея своей жизни, они встали на защиту Отечества, справедливости, свободы и счастья для грядущих поколений. Преемственность поколений настоящих защитников Отечества – важное подтверждение того, что мы помним, мы знаем, мы гордимся! — подчеркивает Елена Анисимова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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