Севастополь: внесение данных о вашей недвижимости в ЕГРН для оформления права собственности﻿ — необходимо!

Специалисты Севреестра и Нотариальной палаты города Севастополя напоминают правообладателям земельных участков и объектов недвижимости в Севастополе о необходимости внесения данных о недвижимости в ЕГРН для оформления права собственности.

Зачем вносить сведения?

Право собственности возникаете момента его государственной регистрации, то есть внесения данных в ЕГРН. Регистрация прав — это защита собственности от мошенников. Подтверждение права собственности дает возможность полноценно распоряжаться имуществом.

Куда обращаться?

В Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (через любой офис МФЦ) с заявлением о регистрации ранее возникшего права собственности. Регистрация права собственности абсолютно бесплатна!

Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр):

sevreestr.ru, 8 (8692) 41-77-54

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя:

dizo.sev.gov.ru, 8 (8692) 54-39-94

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе:

mfc92.ru, 8 (8692) 41-71-00

Инструкция

Информация