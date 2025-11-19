Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Севастополь: внесение данных о вашей недвижимости в ЕГРН для оформления права собственности﻿ — необходимо!
Новости Республики
Севастополь: внесение данных о вашей недвижимости в ЕГРН для оформления права собственности﻿ - необходимо!

Севастополь: внесение данных о вашей недвижимости в ЕГРН для оформления права собственности﻿ — необходимо!

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 22:06 19.11.2025

Специалисты Севреестра и Нотариальной палаты города Севастополя напоминают правообладателям земельных участков и объектов недвижимости в Севастополе о необходимости внесения данных о недвижимости в ЕГРН для оформления права собственности.

Зачем вносить сведения?

Право собственности возникаете момента его государственной регистрации, то есть внесения данных в ЕГРН.  Регистрация прав — это защита собственности от мошенников. Подтверждение права собственности дает возможность полноценно распоряжаться имуществом.

Куда обращаться?

В Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (через любой офис МФЦ) с заявлением о регистрации ранее возникшего права собственности. Регистрация права собственности абсолютно бесплатна!

Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр):

  • sevreestr.ru,  8 (8692) 41-77-54

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя:

  • dizo.sev.gov.ru,  8 (8692) 54-39-94

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе:

  • mfc92.ru,  8 (8692) 41-71-00

Инструкция

Информация

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.