Севастополь: внесение данных о вашей недвижимости в ЕГРН для оформления права собственности﻿ — необходимо!

Зачем вносить сведения?
Право собственности возникаете момента его государственной регистрации, то есть внесения данных в ЕГРН. Регистрация прав — это защита собственности от мошенников. Подтверждение права собственности дает возможность полноценно распоряжаться имуществом.
Куда обращаться?
В Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (через любой офис МФЦ) с заявлением о регистрации ранее возникшего права собственности. Регистрация права собственности абсолютно бесплатна!
Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр):
- sevreestr.ru, 8 (8692) 41-77-54
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя:
- dizo.sev.gov.ru, 8 (8692) 54-39-94
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе:
- mfc92.ru, 8 (8692) 41-71-00
