Севастополь вошел в число 20 лучших регионов по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область вновь стали лидерами рейтинга качества жизни РИА Новости. В первую десятку вошла Ленинградская область, а выбыла Липецкая. В конце рейтинга — Тува, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Севастополь – на 17-й позиции (20-е место в 2018 году), Республика Крым – на 47-й строке (52-е место по итогам 2018 года).

Сводный рейтинг увеличился у 51 региона и снизился у 34. Среднее значение рейтингового балла для всех регионов составило 46,38 балла, что на 0,01 балла выше, чем в рейтинге за 2018 год. Рейтинг составлялся на основе комплексного учета 70 показателей. Он построен на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.