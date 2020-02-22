Горячие новости
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | Севастополь вошел в число 20 лучших регионов по качеству жизни

crimeapress_news

Севастополь вошел в число 20 лучших регионов по качеству жизни

Севастополь вошел в число 20 лучших регионов по качеству жизни

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 8:26 22.02.2020

Москва, Санкт-Петербург и Московская область вновь стали лидерами рейтинга качества жизни РИА Новости. В первую десятку вошла Ленинградская область, а выбыла Липецкая. В конце рейтинга — Тува, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Севастополь – на 17-й позиции (20-е место в 2018 году), Республика Крым – на 47-й строке (52-е место по итогам 2018 года).

Сводный рейтинг увеличился у 51 региона и снизился у 34. Среднее значение рейтингового балла для всех регионов составило 46,38 балла, что на 0,01 балла выше, чем в рейтинге за 2018 год. Рейтинг составлялся на основе комплексного учета 70 показателей. Он построен на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Полностью рейтинг качества жизни от РИА Новости — ЗДЕСЬ.

Севастополь вошел в число 20 лучших регионов по качеству жизни

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.