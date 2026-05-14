Севастополь: восстановление домов на улице Корчагина ведется по графику

В Севастополе продолжаются работы по восстановлению жилых домов № 14 и № 20 по улице Корчагина, пострадавших в результате взрыва.

На сегодняшний день ключевые задачи по закрытию теплового контура уже решены: по адресу улица Корчагина, 20 полностью восстановлены все входные двери и установлены 162 оконных блока, что позволило приступить к внутренним отделочным мероприятиям. Подрядные организации ведут остекление порядка 50 балконов, а фасадные работы, выполненные в основном объёме, в ближайшие дни будут окончательно доведены до проектного состояния с устранением текущих замечаний. Внутри здания ведётся ремонт 41 квартиры, из которых 14 требуют капитального восстановления. Именно в них начали полную замену инженерных коммуникаций, устройство стяжки полов и прокладку электрических сетей.

Для каждого жилого помещения предусмотрен индивидуальный подход: при передаче жилья владельцы получат ведомость отделки и смогут выбрать один из трёх вариантов оформления помещений — ремонт «под ключ», предчистовая отделка или самостоятельное выполнение работ при полном обеспечении материалами. По утверждённому графику все квартиры в доме № 20 должны быть сданы полностью готовыми к проживанию к 1 августа, при этом общая готовность объекта на текущий момент оценивается примерно в 50 %, — пояснил и. о. заместителя губернатора Павел Иено.

Параллельно реализуются мероприятия по восстановлению дома № 14 по той же улице. Специалисты завершили техническое обследование здания, а проектная организация подготовила документацию на частичный демонтаж повреждённых конструкций. В первую очередь будут демонтированы балконные плиты над первой квартирой, что позволит безопасно разгрузить несущие элементы здания. По мере выполнения демонтажа эксперты будут непрерывно следить за техническим состоянием конструкций, после чего подрядчик приступит к непосредственному восстановлению. Восстановительные работы по дому № 14 планируется завершить к 1 сентября текущего года, после чего жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Здание будет восстановлено в полном объёме с сохранением архитектурного облика и соблюдением всех современных стандартов безопасности.

Координация всех процессов осуществляется силами оперативного штаба, развёрнутого непосредственно на объекте. Штаб ежедневно отслеживает ход работ, взаимодействует с жителями пострадавших домов и муниципалитетом.

По словам Павла Иено, все мероприятия ведутся строго в утверждённые сроки, а жители будут своевременно информированы о каждом этапе. Объекты находятся на особом контроле, и восстановленные дома в установленные сроки будут возвращены гражданам в состоянии, полностью пригодном для комфортного и безопасного проживания.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя