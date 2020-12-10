Севастополь вслед за Крымом объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 31 декабря выходным днем.

По многочисленным просьбам горожан предлагается 31 декабря сделать нерабочим днем в Севастополе. Думаю, что с учётом такого насыщенного 2020 года вряд ли кто-то будет против. В меньшей степени это касается государственных должностей. Особые направления — здравоохранение, коммунальное хозяйство, как мы знаем, никогда у нас не отдыхают, – отметил Михаил Развожаев.