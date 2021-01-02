Севастополь встретил Новый год без серьёзных происшествий

Севастопольские спасатели МЧС подвели итоги работы в праздничные сутки. В период зимних праздников, напомним, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения экстренные службы города функционируют в режиме повышенной готовности.

В период, охватывающий оба дня активных праздничных мероприятий – ночь 31 декабря и сутки 1 января – метеорологическая обстановка в регионе была благоприятной. В предстоящие дни погодных угроз также не ожидается. чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий в Севастополе не зарегистрировано. Подразделения Главного управления и гарнизона 33 раза реагировали на оперативные события. В том числе ликвидировали 25 пожаров. Сложных, крупных пожаров, как и пожаров в жилье, к счастью, не случилось. Погибших, пострадавших нет, — цитирует пресс-служба начальника Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства Сергей Куртукова.

Пожары, ликвидированные севастопольскими огнеборцами в ночь 31 декабря и днём 1 января, имели малую площадь. Горели трава и мусор на открытых территориях, контейнерных площадках. На каждое такое происшествие подразделения МЧС реагировали оперативно, устраняя возгорания на ранних стадиях.

В Новогоднюю ночь в учреждения здравоохранения севастопольского региона пациенты с травмами, полученными вследствие неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, не обращались.

На водных объектах, в горнолесной местности, на автодорогах региона – без происшествий. На контроле Главного управления две туристические группы. Для комплексного контроля за безопасностью организовано патрулирование жилого сектора и акватории, — сообщил Сергей Куртуков. — В целом Севастополь встретил Новый год спокойно, без серьёзных происшествий. Чтобы праздники и дальше не омрачали никакие нежелательные ситуации, соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и своих близких!.

