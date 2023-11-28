Севастополь: выплата пособий семьям с детьми в декабре 2023 года

Выплата пособий за ноябрь севастопольским семьям с детьми будет произведена в декабре 2023 года традиционно в единые даты.
Напоминаем, выплаты производятся в новом месяце за предыдущий, то есть в начале декабря поступит пособие за ноябрь. Средства перечисляются в течение всего дня, поэтому зачисления пособий нужно дождаться до окончания дня. Кроме того, если единый день выплаты приходится на выходной или праздничный день, то выплата поступает в ближайший рабочий день накануне, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Так, 1 декабря финансируются банки на ежемесячную выплату:
- семьям с детьми от рождения до 17 лет;
- в связи с рождением и воспитанием ребенка;
- на первого ребенка до 3 лет;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
- на ребенка военнослужащего по призыву;
- на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.
Отделения почтовой связи выплатят/доставят указанные пособия по 25 декабря согласно графику.
Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за ноябрь поступит 5 декабря.
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за ноябрь работающим гражданам будет выплачено 8 декабря.
источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю
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