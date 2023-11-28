Севастополь: выплата пособий семьям с детьми в декабре 2023 года

Выплата пособий за ноябрь севастопольским семьям с детьми будет произведена в декабре 2023 года традиционно в единые даты.

Напоминаем, выплаты производятся в новом месяце за предыдущий, то есть в начале декабря поступит пособие за ноябрь. Средства перечисляются в течение всего дня, поэтому зачисления пособий нужно дождаться до окончания дня. Кроме того, если единый день выплаты приходится на выходной или праздничный день, то выплата поступает в ближайший рабочий день накануне, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Так, 1 декабря финансируются банки на ежемесячную выплату:

семьям с детьми от рождения до 17 лет;

в связи с рождением и воспитанием ребенка;

на первого ребенка до 3 лет;

по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим гражданам;

работающим гражданам; на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.

Отделения почтовой связи выплатят/доставят указанные пособия по 25 декабря согласно графику.

Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за ноябрь поступит 5 декабря.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за ноябрь работающим гражданам будет выплачено 8 декабря.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю