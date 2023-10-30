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Севастополь: выплата пособий семьям с детьми в ноябре 2023 года

Севастополь: выплата пособий семьям с детьми в ноябре 2023 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 30.10.2023

Выплата пособий за октябрь севастопольским семьям с детьми будет произведена в ноябре 2023 года традиционно в единые даты.

Напоминаем, выплаты производятся в новом месяце за предыдущий, например, в ноябре за октябрь, в декабре за ноябрь и т. д. Средства перечисляются в течение всего дня, поэтому зачисления пособий нужно дождаться до окончания дня, — отмечают в пресс-службе Отделения Социального фонда России по г. Севастополю. 

Так, 3 ноября финансируются банки на ежемесячную выплату:

  • семьям с детьми от рождения до 17 лет;
  • в связи с рождением и воспитанием ребенка;
  • на первого ребенка до 3 лет;
  • по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
  • на ребенка военнослужащего по призыву;
  • на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
  • женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.
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Отделения почтовой связи выплатят/доставят указанные пособия по 25 ноября согласно графику.

Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за октябрь также поступит 3 ноября в связи с тем, что единый день выплаты в ноябре 5 числа выпадает на выходной.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за октябрь работающим гражданам будет выплачено 8 ноября.

источник: пресс-служба Отделения Социального фонда России по г. Севастополю

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