Севастополь: выплата пособий семьям с детьми в предпраздничные дни марта

Выплата пособий семьям с детьми севастопольским Отделением СФР производится традиционно в единые даты, но если дни выплаты приходятся на выходные или праздничные дни, то выплата поступает в ближайший рабочий день накануне. Так, 1 марта через банки поступят ежемесячные выплаты за февраль:

семьям с детьми от рождения до 17 лет;

в связи с рождением и воспитанием ребенка;

на первого ребенка до 3 лет;

по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим гражданам;

работающим гражданам; на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.

Отделения почтовой связи выплатят/доставят указанные пособия по 25 марта согласно графику.

Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за февраль поступит 5 марта.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за февраль работающим гражданам поступит накануне Международного женского дня, то есть 7 марта.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю