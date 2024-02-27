Севастополь: выплата пособий семьям с детьми в предпраздничные дни марта

Выплата пособий семьям с детьми севастопольским Отделением СФР производится традиционно в единые даты, но если дни выплаты приходятся на выходные или праздничные дни, то выплата поступает в ближайший рабочий день накануне. Так, 1 марта через банки поступят ежемесячные выплаты за февраль:
- семьям с детьми от рождения до 17 лет;
- в связи с рождением и воспитанием ребенка;
- на первого ребенка до 3 лет;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
- на ребенка военнослужащего по призыву;
- на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.
Отделения почтовой связи выплатят/доставят указанные пособия по 25 марта согласно графику.
Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за февраль поступит 5 марта.
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за февраль работающим гражданам поступит накануне Международного женского дня, то есть 7 марта.
источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю
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