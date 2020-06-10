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Севастополь выступит на Всероссийском открытии трудового семестра Российских студенческих отрядов

Севастополь выступит на Всероссийском открытии трудового семестра Российских студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 10.06.2020

Во российских регионах стартовала череда мероприятий, посвященных открытию третьего трудового семестра Российских студенческих отрядов.

Центральным мероприятием станет Всероссийское открытие трудового семестра студенческих отрядов онлайн, которое состоится 12 июня в 13:00 по московскому времени. Концертная программа пройдет на площадке социальной сети ВКонтакте в группе Российских студенческих отрядов. Онлайн-открытие охватит своей программой все регионы страны — участниками онлайн-мероприятия станут почетные гости, представители органов власти, партнеры и представители движения студенческих отрядов. Организатором открытия является Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО), — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Открытие трудового семестра, отмечают организаторы события, является традиционным торжественным мероприятием Российских студенческих отрядов перед началом трудового сезона, на котором каждый отряд получает путевку — документ, свидетельствующий о направлении на работу студенческого отряда на трудовой объект. В этом году мероприятие пройдет впервые в режиме онлайн в целях защиты здоровья учащихся.

Ссылка на трансляцию: https://vk.com/video-353000_456239431

Севастополь выступит на Всероссийском открытии трудового семестра Российских студенческих отрядов

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