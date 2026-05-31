Севастополь: за неделю кровь в качестве доноров сдали 297 человек

За прошедшую неделю 297 севастопольцев пришли сдать кровь и ее компоненты, 31 человек сделал это впервые. Кроме того, двое жителей города сделали важный шаг — подали заявку на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга и уже сдали образцы для типирования.

Медики напоминают: каждый здоровый человек может присоединиться к донорскому движению и стать одним из тех, кто дарит жизнь.

Всех желающих старше 18 лет при отсутствии противопоказаний ждут по адресу: ул. Адмирала Октябрьского, 19/2 с 08:00 до 12:00.

С собой необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя