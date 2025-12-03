Прямо сейчас:
Севастополь занял II место во всероссийском рейтинге по качеству жизни
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 03.12.2025

Севастополь занял второе место во всероссийском рейтинге по качеству жизни по итогам этого года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Согласно масштабному мониторингу Финансового университета при правительстве РФ, по итогам 2025 года Севастополь занял почетное 2-е место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, уступив только Москве и опередив Грозный, Сочи и Санкт-Петербург? — написал он в своем Telegram-канале.

Составляющими рейтинга стала не только официальная статистика, но и мнение горожан. Так, по общему индексу качества жизни и по низкому уровню конфликтности в общественных отношениях Севастополь вошел в тройку лидеров. Также город оказался в десятке лидеров с высокой самооценкой материального благополучия.

По экологической ситуации и обращению с отходами Севастополь также был признан одним из самых чистых городов и включен в топ-10. Также в десятке лучших город-герой оказался по показателям низкого уровня деструктивного поведения и удовлетворенности дорожным хозяйством и транспортом, уточнил губернатор.

По его словам, ученые оценивали города по 11 направлениям: от доступности жилья до работы властей и уровня образования. Учитывалась и готовность горожан перебираться в другие регионы в поисках лучшей жизни — в Севастополе этот показатель один из самых низких, что говорит о высокой удовлетворенности городом, отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что Крым занял 30-ю строчку, а Севастополь 32-ю, в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Список в девятый раз подряд возглавили регионы Северного Кавказа, среди замыкающих – дальневосточные.

источник: РИА Новости Крым 

