Севастополь занял II место во всероссийском рейтинге по качеству жизни

Согласно масштабному мониторингу Финансового университета при правительстве РФ, по итогам 2025 года Севастополь занял почетное 2-е место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, уступив только Москве и опередив Грозный, Сочи и Санкт-Петербург? — написал он в своем Telegram-канале.

Составляющими рейтинга стала не только официальная статистика, но и мнение горожан. Так, по общему индексу качества жизни и по низкому уровню конфликтности в общественных отношениях Севастополь вошел в тройку лидеров. Также город оказался в десятке лидеров с высокой самооценкой материального благополучия.

По экологической ситуации и обращению с отходами Севастополь также был признан одним из самых чистых городов и включен в топ-10. Также в десятке лучших город-герой оказался по показателям низкого уровня деструктивного поведения и удовлетворенности дорожным хозяйством и транспортом, уточнил губернатор.

По его словам, ученые оценивали города по 11 направлениям: от доступности жилья до работы властей и уровня образования. Учитывалась и готовность горожан перебираться в другие регионы в поисках лучшей жизни — в Севастополе этот показатель один из самых низких, что говорит о высокой удовлетворенности городом, отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что Крым занял 30-ю строчку, а Севастополь 32-ю, в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Список в девятый раз подряд возглавили регионы Северного Кавказа, среди замыкающих – дальневосточные.

источник: РИА Новости Крым