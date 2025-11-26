Севастополь: записать ребенка в детский сад можно через портал «Госуслуги»

Записать ребенка в детский сад с помощью Госуслуг — это удобный и быстрый способ, который экономит время, поскольку отсутствует необходимость нахождения в очередях.

Детские сады принимают детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Для детей младше 3 лет предусмотрены ясельные группы, которые функционируют не во всех дошкольных учреждениях. Наиболее распространен прием детей с 3 лет.

В Севастополе с начала 2025 года было подано около 5800 заявлений на получение данной услуги, из которых 66% — в электронном виде. На портале в любой момент можно отследить позицию ребенка в списке, получить направление онлайн и выбрать подходящий сад, группу и режим, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела департамента цифрового развития Ангелину Буровцову.

Чтобы подать заявление на Госуслугах, необходимо: