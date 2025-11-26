Прямо сейчас:
Севастополь: записать ребенка в детский сад можно через портал «Госуслуги»
Севастополь: записать ребенка в детский сад можно через портал «Госуслуги»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:20 26.11.2025

Записать ребенка в детский сад с помощью Госуслуг — это удобный и быстрый способ, который экономит время, поскольку отсутствует необходимость нахождения в очередях.

Детские сады принимают детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Для детей младше 3 лет предусмотрены ясельные группы, которые функционируют не во всех дошкольных учреждениях. Наиболее распространен прием детей с 3 лет.

В Севастополе с начала 2025 года было подано около 5800 заявлений на получение данной услуги, из которых 66% — в электронном виде. На портале в любой момент можно отследить позицию ребенка в списке, получить направление онлайн и выбрать подходящий сад, группу и режим, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела департамента цифрового развития Ангелину Буровцову.

Чтобы подать заявление на Госуслугах, необходимо:

1. Иметь подтвержденную учетную запись.
2. Заполнить электронную форму заявления.
3. Дождаться постановки ребенка на учет.

Срок предоставления услуги составляет не более 30 календарных дней.

Подать заявление на государственную услугу можно по ссылке.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

