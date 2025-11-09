Прямо сейчас:
Севастополь: жителей Терновки приглашают оформить договоры на газ и техобслуживание без выезда в город
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: жителей Терновки приглашают оформить договоры на газ и техобслуживание без выезда в город

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:08 09.11.2025

«Севастопольгаз» приглашает жителей Терновки воспользоваться удобной возможностью — оформить или перезаключить договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования прямо в селе. 10 и 11 ноября специалисты отдела газоснабжения и клиентского сервиса предприятия будут работать по адресу: с. Терновка, ул. Ленина, д. 2 в здании терновского муниципального округа. На месте можно заключить или перезаключить:

  • договор на поставку природного газа;
  • договор на техническое обслуживание газовых плит, котлов, водонагревателей и другого оборудования.

Напомним, что в этом году для удобства жителей в городе открылись дополнительные центры обслуживания «Севастопольгаза», где можно получить услуги предприятия:

  • ул. Ленина, д. 13;
    пр. Генерала Острякова, д. 17;
    ул. Новикова, д. 4;
    пл. Захарова, д. 3.

Адреса центров подобраны с учетом транспортной доступности, чтобы севастопольцам не приходилось тратить время на долгие поездки.

Подробности о графиках работы центров и касс, а также перечне предоставляемых услуг можно получить по номеру телефона: 8 (800) 580-01-00 (в рабочее время).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

