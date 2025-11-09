Севастополь: жителей Терновки приглашают оформить договоры на газ и техобслуживание без выезда в город

«Севастопольгаз» приглашает жителей Терновки воспользоваться удобной возможностью — оформить или перезаключить договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования прямо в селе. 10 и 11 ноября специалисты отдела газоснабжения и клиентского сервиса предприятия будут работать по адресу: с. Терновка, ул. Ленина, д. 2 в здании терновского муниципального округа. На месте можно заключить или перезаключить:

договор на поставку природного газа;

договор на техническое обслуживание газовых плит, котлов, водонагревателей и другого оборудования.

Напомним, что в этом году для удобства жителей в городе открылись дополнительные центры обслуживания «Севастопольгаза», где можно получить услуги предприятия: