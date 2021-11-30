Севастопольцам предлагается проверить свои знания в Финзачете

30 ноября стартует четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для населения и бизнеса. Проверить уровень своих знаний и получить индивидуальные рекомендации в онлайн-режиме севастопольцы могут до 16 декабря 2021 года.

Особенность нынешнего финзачета в том, что с заданиями можно справляться не только индивидуально, но и в команде – для этого будут организованы соревнования. У онлайн-зачета два уровня сложности: базовый (для тех, кто только начинает разбираться в финансах) и продвинутый (для более подготовленных респондентов). В каждом по 30 вопросов на основные темы финансового рынка – о вкладах и кредитах, инвестициях и пенсиях, о кибергигиене и микрофинансовом рынке. Для предпринимателей будут вопросы из сферы бизнеса, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России.

Число попыток пройти зачет неограниченное, на ответы даётся один час. При 20 и более правильных ответах участник получит именной сертификат. Кроме того, респондентам направят анализ их неправильных ответов с рекомендациями по тематической литературе.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке .

Напомним, финзачет в России проводится в четвертый раз. В прошлом году в нем участвовали около 450 тысяч человек. Самыми активными стали жители Республики Татарстан, Московской, Ростовской, Рязанской и Белгородской областей, а также Санкт-Петербурга. Севастопольцы также проявили себя: на вопросы ответили 2582 жителя города-героя, в том числе – около 300 предпринимателей. Больше 60% участников сдали финзачет успешно, а по продвинутому и по базовым уровням сложности местные бизнесмены вошли в ТОП-5 по стране. В 2019 году в проекте участвовали немногим больше 1300 севастопольцев, и успешно тогда прошли его 110 человек.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводится Центральным банком Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.