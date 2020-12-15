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Севастопольцам предлагают следить за ходом дорожных работ. С помощью интерактивной карты

Севастопольцам предлагают следить за ходом дорожных работ. С помощью интерактивной карты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:11 15.12.2020

В Севастополе за ходом дорожных работ жители могут следить с помощью интерактивной карты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого необходимо зайти на bkdrf.ru/map/sevastopol.

Карта в режиме онлайн демонстрирует, какие работы проводятся в текущем году, а также результаты 2019 года. Здесь отражена динамика достижения показателей, информация о планах и о ходе реализации мероприятий в регионе, а также дорожная карта каждого субъекта с конкретными объектами и фотографиями, наглядно отражающими положительные перемены на дорогах Севастополя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, Севастополь является участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года. За шесть лет — с 2019 по 2024 годы в регионе планируется привести в нормативное состояние около 350 объектов.

В настоящий момент в рамках нацпроекта ремонтные работы завершены на 80 автомобильных дорогах общей протяженностью 58 км. В работе находится 11 объектов текущего ремонта.

Важная составляющая национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — открытость и прозрачность дорожных мероприятий, а также тесное взаимодействие с населением, посредством обращений граждан через разные каналы коммуникации: официальный Интернет-ресурс проекта, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», мобильное приложение «Госуслуги.Дороги», сообщество «Дороги Севастополя».

В 2020 году от жителей Севастополя поступило несколько тысяч обращений, касающихся реализации нацпроекта, на 95% из них даны ответы.

Севастопольцам предлагают следить за ходом дорожных работ. С помощью интерактивной карты

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