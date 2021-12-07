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Севастопольцам предлагают следить за ходом дорожных работ

Севастопольцам предлагают следить за ходом дорожных работ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:22 07.12.2021

Жители Севастополя могут следить за ходом дорожных работ с помощью интерактивной карты национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На интерактивной карте доступна подробная информация по всем объектам программы текущего года, а также фото результатов дорожных работ прошлых лет. За два года реализации нацпроекта в Севастополе — с 2019 по 2020 год — отремонтировано 162 дороги общей протяженностью 157 км. В программе 2021 года – работы на 70 автомобильных дорогах общей протяженностью около 50 км, а также капитальный ремонт 4 объектов протяженностью почти 5 км, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Важная составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги» — открытость и прозрачность дорожных мероприятий, а также тесное взаимодействие с населением. Все вопросы граждане могут задать через официальный интернет-ресурс проекта, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», мобильное приложение «Госуслуги.Дороги», сообщество «Дороги Севастополя». В 2021 году от жителей Севастополя поступило большое количество обращений по реализации нацпроекта, на все обращения предоставлены ответы.

Напомним, Севастополь является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года.

Севастопольцам предлагают следить за ходом дорожных работ

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