Севастопольцам рекомендуют записываться на приём к врачу через портал «Госуслуги»

Сервис записи на прием к врачу полностью переходит на «Госуслуги». Ранее жители Севастополя могли записываться на портале doctor-92.ru.

Согласно поручению Минздрава, мы должны всю первичную запись перевести на сайт Госуслуги. Это единая платформа с широким перечнем возможностей, чтобы люди не путались, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента цифрового развития Александру Осипову.

В настоящее время портал doctor-92.ru работает в ограниченном режиме, тем не менее, жители города продолжают им пользоваться.

Учитывая большое количество жалоб на работу портала doctor-92.ru глава Севастополя дал поручение провести информационную работу и объяснить севастопольцам, как записаться к врачу через портал «Госуслуги», — подчёркивают в Правительстве города.

Напомним, в Севастополе работают несколько каналов записи к специалистам: единый контакт-центр здравоохранения 8-800-5-800-800 (круглосуточно, с мобильного бесплатно), регистратуры поликлиник (по телефону или при личном посещении), а также установленные в поликлиниках инфоматы.