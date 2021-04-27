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На портале госуслуг Крыма доступно для предоставления в электронном виде 19 видов услуг

Севастопольцам рекомендуют записываться на приём к врачу через портал «Госуслуги»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:13 27.04.2021

Сервис записи на прием к врачу полностью переходит на «Госуслуги». Ранее жители Севастополя могли записываться на портале doctor-92.ru.

Согласно поручению Минздрава, мы должны всю первичную запись перевести на сайт Госуслуги. Это единая платформа с широким перечнем возможностей, чтобы люди не путались, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента цифрового развития Александру Осипову.

В настоящее время портал doctor-92.ru работает в ограниченном режиме, тем не менее, жители города продолжают им пользоваться.

Учитывая большое количество жалоб на работу портала doctor-92.ru глава Севастополя дал поручение провести информационную работу и объяснить севастопольцам, как записаться к врачу через портал «Госуслуги», — подчёркивают в Правительстве города.

Напомним, в Севастополе работают несколько каналов записи к специалистам: единый контакт-центр здравоохранения 8-800-5-800-800 (круглосуточно, с мобильного бесплатно), регистратуры поликлиник (по телефону или при личном посещении), а также установленные в поликлиниках инфоматы.

Севастопольцам рекомендуют записываться на приём к врачу через портал "Госуслуги"

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