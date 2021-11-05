Севастопольцам — участникам обороны города — выплатят по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поддержал идею о единовременной юбилейной выплате в 50 тысяч рублей участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. С такой просьбой губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе 4 ноября, сообщает
Недавно, когда 80-летие начала блокады отмечал Ленинград, вы по обращению губернатора приняли решение оказать поддержку жителям блокадного Ленинграда, тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», дополнительной выплатой в размере 50 тысяч рублей. Я прошу вас принять решение, чтобы наши жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью «За оборону Севастополя», получили такую же дополнительную поддержку, — попросил Михаил Развожаев.
Губернатор отметил, что такая мера стала бы «значимой оценкой их вклада и поддержкой для севастопольцев».
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