Севастопольцам — участникам обороны города — выплатят по 50 тысяч рублей

Недавно, когда 80-летие начала блокады отмечал Ленинград, вы по обращению губернатора приняли решение оказать поддержку жителям блокадного Ленинграда, тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», дополнительной выплатой в размере 50 тысяч рублей. Я прошу вас принять решение, чтобы наши жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью «За оборону Севастополя», получили такую же дополнительную поддержку, — попросил Михаил Развожаев.