Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Севастопольцам — участникам обороны города — выплатят по 50 тысяч рублей

crimeapress_news

verevo
Ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка продлены до 1 марта
Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/9220

Севастопольцам — участникам обороны города — выплатят по 50 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:28 05.11.2021

Президент России Владимир Путин поддержал идею о единовременной юбилейной выплате в 50 тысяч рублей участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. С такой просьбой губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе 4 ноября, сообщает ТАСС. В прошлом году, решением главы государства жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.

Недавно, когда 80-летие начала блокады отмечал Ленинград, вы по обращению губернатора приняли решение оказать поддержку жителям блокадного Ленинграда, тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», дополнительной выплатой в размере 50 тысяч рублей. Я прошу вас принять решение, чтобы наши жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью «За оборону Севастополя», получили такую же дополнительную поддержку, — попросил Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что такая мера стала бы «значимой оценкой их вклада и поддержкой для севастопольцев».

Источник: Севастопольская газета

Севастопольцам - участникам обороны города - выплатят по 50 тысяч рублей

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.