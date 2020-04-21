Севастопольцам за продлением пенсии по инвалидности в ПФР обращаться не надо

Во время режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции севастопольцам за продлением пенсии по инвалидности в ПФР обращаться не надо. Пенсионный фонд, сообщили в местном отделении ведомства, продлевает инвалидам выплату пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в дистанционном режиме.

Органы медико-социальной экспертизы проводят как первичное, так и повторное медицинское освидетельствование граждан в заочном режиме. Затем информация о признании гражданина инвалидом предается в ПФР для продления выплаты пенсии по инвалидности, а также продления ЕДВ. Что касается граждан, инвалидность которым установлена впервые, то специалисты ПФР свяжутся с данными лицами в телефонном режиме для того, чтобы оказать им содействие в подаче заявления об установлении пенсии по инвалидности и ЕДВ, — говорят специалисты.

В Отделении ПФР в Севастополе подчёркивают: представители ПФР при этом не запрашивают персональные данные (ФИО, СНИЛС и пр.), поскольку эти сведения уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда.