Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольцам за продлением пенсии по инвалидности в ПФР обращаться не надо

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пенсионный фонд о периоде, на которой устанавливается страховая пенсия по инвалидности
иллюстрация: открытые источники

Севастопольцам за продлением пенсии по инвалидности в ПФР обращаться не надо

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:04 21.04.2020

Во время режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции севастопольцам за продлением пенсии по инвалидности в ПФР обращаться не надо. Пенсионный фонд, сообщили в местном отделении ведомства, продлевает инвалидам выплату пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в дистанционном режиме.

Органы медико-социальной экспертизы проводят как первичное, так и повторное медицинское освидетельствование граждан в заочном режиме. Затем информация о признании гражданина инвалидом предается в ПФР для продления выплаты пенсии по инвалидности, а также продления ЕДВ. Что касается граждан, инвалидность которым установлена впервые, то специалисты ПФР свяжутся с данными лицами в телефонном режиме для того, чтобы оказать им содействие в подаче заявления об установлении пенсии по инвалидности и ЕДВ, — говорят специалисты.

В Отделении ПФР в Севастополе подчёркивают: представители ПФР при этом не запрашивают персональные данные (ФИО, СНИЛС и пр.), поскольку эти сведения уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда.

 

 

 

 

Севастопольцам за продлением пенсии по инвалидности в ПФР обращаться не надо

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.