 Севастопольцев поздравили с Праздником 1 Мая

С Праздником 1 Мая — Днем Весны и Труда севастопольцев поздравили губернатор Михаил Развожаев и депутатский корпус города.

Первое мая — праздник тепла и созидания. Владимир Владимирович Путин принял решение сделать первомайскую неделю выходной. В эти дни теперь каждый сможет побыть дома, с родными, сделать то, что давно откладывал, перезагрузиться. Благодарю всех, кто в эти дни будет дежурить и обеспечивать в городе работу всех необходимых служб и систем.

Работа. Служба. Дело. Ремесло. У каждого из нас есть свое занятие, которому посвящена большая часть дня и жизни. Мы — это то, что мы создаем и оставим после себя.

С большим уважением отношусь к людям труда, всем, благодаря кому развивается наш Севастополь и страна. Можно написать отдельно про каждую профессию и почти у каждой есть отдельный праздник. Но сегодняшний день — он наш общий. День уважения к любому созидательному труду. Наш Первомай! С праздником, Севастополь, — говорится в поздравлении Михаила Развожаева.