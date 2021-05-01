 Севастопольцев поздравили с Праздником 1 Мая

С Праздником 1 Мая — Днем Весны и Труда севастопольцев поздравили губернатор Михаил Развожаев и депутатский корпус города.
Первое мая — праздник тепла и созидания. Владимир Владимирович Путин принял решение сделать первомайскую неделю выходной. В эти дни теперь каждый сможет побыть дома, с родными, сделать то, что давно откладывал, перезагрузиться. Благодарю всех, кто в эти дни будет дежурить и обеспечивать в городе работу всех необходимых служб и систем.
Работа. Служба. Дело. Ремесло. У каждого из нас есть свое занятие, которому посвящена большая часть дня и жизни. Мы — это то, что мы создаем и оставим после себя.
С большим уважением отношусь к людям труда, всем, благодаря кому развивается наш Севастополь и страна. Можно написать отдельно про каждую профессию и почти у каждой есть отдельный праздник. Но сегодняшний день — он наш общий. День уважения к любому созидательному труду. Наш Первомай! С праздником, Севастополь, — говорится в поздравлении Михаила Развожаева.
От имени коллег-депутатов к горожанам обратился и спикер Заксобрания Владимир Немцев.
Это по-настоящему народный праздник, прославляющий созидательный труд, единение рабочих коллективов, идею действовать на благо всего общества.
Мы, севастопольцы, всегда умели в едином порыве трудиться, чтобы восстанавливать, развивать, расширять наш город. Как показали недавние общественные обсуждения, а также субботники, нашим жителям очень близка мысль принимать непосредственное участие в благоустройстве своих районов, участвовать в жизни города и словом, и делом.
В этом году майские праздники значительно удлинились. Желаем вам провести это время с пользой, сделать что-то важное, доброе, полезное и для вашей семьи и для Севастополя. Наберитесь сил, энергии, позитива, чтобы настроиться на продуктивную работу.
Пусть дело, которым вы занимаетесь, всегда будет вам по душе и приносит и радость, и достойный заработок! Хорошей погоды, улыбок и, конечно, здоровья вам и вашим близким, — говорится в поздравлении.
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