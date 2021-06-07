Севастопольцев призывают к участию в Международной Премии «Мывместе»

Стартовал прием заявок на Международную Премию «Мывместе», организатором которой выступает платформа DOBRO.RU.

Среди главных целей премии – поддержка социальных инициатив, которые направлены на помощь людям и улучшение качества жизни, помощь лидерам социальных изменений, а также достижение национальных целей развития России. Премия состоит из четырёх конкурсных треков — направлений: «Волонтёры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together». Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, общественное признание, возможность участия в образовательных программах, продвижение своих проектов и не только, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Принять участие в премии могут граждане от 14 лет и представители организаций. Заявки принимаются на сайте премии до 5 июля. Максимальное число заявок от одного участника – четыре: по одной на каждый трек.

Проекты и работы финалистов оценят жители страны с помощью народного голосования, а также члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на Международном Форуме «Мывместе».

Напомним, Международная Премия «Мывместе» проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Премия является продолжением Общероссийской акции взаимопомощи, в результате которой помощь получили более 6 млн человек.