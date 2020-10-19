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От коронавируса в Крыму скончался врач Республиканской больницы имени Семашко
Фото: pixabay.com

Севастопольцев с лёгкой формой COVID-19 будут лечить на дому

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:51 19.10.2020

Для работы с севастопольцами, у которых лёгкая форма COVID-19, и лечащихся на дому, медицинские учреждения города обеспечены дополнительным транспортом.

Готовность первичного звена для работы с больными на дому 100%. Лекарственные препараты были получены в субботу, в соответствии с федеральным регистром поставлены на учёт и розданы в медучреждения. На сегодняшний день медицинские бригады сформированы и начинают развозить препараты по домам, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Романа Проскурнина, люди, которые остаются лечиться на дому, должны будут написать расписку об обязательной самоизоляции.  В случае нарушения этого обязательства – административная ответственность.

В Севастополе также продолжаются контрольные мероприятия за соблюдением масочного режима в общественных местах, транспорте и   местах размещения.

За прошедшую неделю составлено 218 протоколов о нарушении. И. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский уверяет: сознательность граждан значительно повысилась, люди стараются максимально обезопасить себя и используют средства индивидуальной защиты.

Севастопольцев с лёгкой формой COVID-19 будут лечить на дому

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