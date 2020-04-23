Севастопольцы активно «сворачивают» предпринимательскую деятельность: ИП масово «самоликвидируются»

Депутат Заксобрания Севастополя Сергей Борисов заявил о том, что индивидуальные предприниматели (ИП), севастопольцы, которые работали на упрощённой системе налогообложения, активно закрываются. Он сообщил об этом со ссылкой на информацию налоговой службы региона.

За последние две недели в налоговых органах резко, я подчёркиваю, увеличилось количество сдаваемых патентов и заявлений о ликвидации индивидуальных предпринимателей. Также резко увеличились шансы попасть в недоимку по поступлениям в фонды, – цитирует депутата «Новый Севастополь».



Он отметил, что в Севастополе зарегистрировано 17,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них на специальных режимах работает 91%. Каждый такой индивидуальный предприниматель обязан платить в Пенсионный и прочие фонды суммарно 40,8 тысяч рублей.

Борисов добавил, что сохранение угрозы распространения коронавирусной инфекции представляет угрозу для работы пляжей предстоящим летом. А если они и откроются, то туристический сезон, скорее всего, в этом году будет провальным.

Денег у туристов, чтобы приехать и потратить их на отдых в Севастополе и в Крыму, не будет, – добавил депутат.

Парламентарий сообщил, что общий объём поступлений от бизнеса по специальным режимам налогообложения, по данным налоговой службы, за 2019 год составил суммарно 1,6 млрд. рублей. В том числе по НВД – 127 млн. рублей, по патентам – 195 млн. рублей, по упрощённой системе налогообложения – 1,27 млрд. рублей.